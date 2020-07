"Jurek Owsiak wszystkiego za nas nie zrobi"

Jego zdaniem "to jednak powinien być pewien impuls do jakichś zmian, do edukacji, do tego, żeby wzmacniać nasze postawy na co dzień, żebyśmy angażowali się w takie akcje nie tylko poprzez wrzucanie pieniędzy do puszek, ale też poprzez takie realne aktywne działanie, bycie wolontariuszem". - To się oczywiście dzieje, ale mimo wszystko jeszcze trochę pracy przed nami - dodał.