Nergal znudził się kształtem "V", może szarpnie się na "wiosło" od Chwalisza?

Rodowód Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez dwóch zdań jest rockandrollowy. Była "Kręcioła" w telewizji, są koncerty na finał zbiórki, jest festiwal "Pol’and’Rock" (niegdyś Przystanek Woodstock). W końcu czym byłaby Orkiestra bez instrumentów?

TVN DISCOVERY POLSKA JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Jakoś się utarło, że prym na aukcjach muzycznych dla WOŚP wiodą gitary, dlatego przy okazji 28. Finału nie mogło zabraknąć kilku unikatowych egzemplarzy. Każdy wyjątkowy na swój sposób.

Szczypta szatana

Zacznijmy od najcięższego kalibru, czyli gitary elektrycznej LTD Nergal-6, sygnowanej przez lidera znanej na całym świecie deathmetalowej grupy Behemoth. To "wiosło" najwyższej klasy, świetne technicznie i zabójcze w wyglądzie. Matowa czerń w połączeniu z klasycznym kształtem korpusu robi wrażenie. Do tego emblemat zespołu "Trinity" umieszczony w centralnej części gryfu. Jest mrocznie i minimalistycznie. Dla bardziej ortodoksyjnych fanów może za mało "metalowo", ale Nergal zdaje się tym nie przejmować.

Adam Darski tak mówił w wywiadzie dla producenta gitary: - Szczerze, znudziłem się kształtem "V", którego używałem w ostatnich latach. Zawsze byłem fanem klasycznego kształtu korpusu z jednym wcięciem. Pierwsze modele ESP, jakie miałem, to LTD Eclipse. To był pierwszy kształt, jakiego używałem przez dziesięć lat albo i więcej. Nadal je posiadam, uwielbiam te gitary. Dlatego pomyślałem "spróbujmy z klasycznym wyglądem".

Zaznaczył też, że "V" jest kształtem charakterystycznym dla ekstremalnego heavy metalu. Model Nergal-6 jest natomiast bardziej przystępny dla większego grona gitarzystów.

Podpis Nergala złożony na korpusie czyni tę gitarę wyjątkową. Jest moc.

Domieszka rocka

WOŚP-ową tradycją są już wiosła malowane przez Szymona Chwalisza, który wyspecjalizował się w posługiwaniu aerografem. Z niezwykłą precyzją rozpyla nim farbę na różnych przedmiotach, tworząc małe dzieła sztuki.

Co roku - kiedyś na Przystanku Woodstock, teraz na Pol'and'Rock Festival - Chwalisz ozdabia jedną gitarę portretami gwiazd, które występują na scenie bądź goszczą w Akademii Sztuk Przepięknych. Artysta zawsze dodaje też coś od siebie.

Tym razem na froncie znalazł się autorski obraz Szymona pt. "Mój dom mostem połączony". Na odwrocie z kolei wizerunki i autografy gości festiwalu.

Jest Deborah Dyer, wokalistka Skunk Anansie szerzej znana jako Skin. Jest B-Real, legendarny raper z Cypress Hill, a także członek supergrupy Prophets of Rage, w skład której wchodzi również m.in. Tom Morello, gitarzysta nieistniejącego już zespołu Rage Against the Machine. Jego portret również wylądował na korpusie. Podobnie jak podobizna Ziggiego Marleya, jamajskiego muzyka, który poszedł w ślady swojego słynnego ojca Boba.

Są też reprezentanci polskiego podwórka - prawdopodobnie najzabawniejsza kobieta w kraju, posiadająca niespotykany talent komiczny, ćwiartka kabaretu Hrabi Joanna Kołaczkowska, a także Kuba Płucisz, założyciel i były już gitarzysta grupy IRA.

To nie byle jakie cacko. Pełna nazwa: Fender American Professional Stratocaster HSS Shawbucker. A prezentuje się tak:

Polandrockowa gitara pomalowana przez Szymona Chwalisza Szymon Chwalisz

W tym miejscu wypada jeszcze wspomnieć o instrumencie specjalnie spersonalizowanym dla Slasha, jednego z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów na świecie. Chwalisz pomalował, członek Guns N' Roses podpisał, a szczęśliwy nabywca wylicytował gitarę za 60 tysięcy złotych.

Slash był zachwycony, kiedy chwycił po raz pierwszy zobaczył gitarę na żywo Archiwum prywatne Szymona Chwalisza

Zapach cygar

Niezwykłość kolejnej gitary sprowadza się do przedmiotu, który posłużył za jej korpus. Mianowicie jest to cedrowe pudełko po cygarach Nicarao.

"Gitara może być eksponatem wystawowym, jednak jest to instrument w pełni sprawny muzycznie i w rękach profesjonalisty, jak i amatora, przyniesie wiele niepowtarzalnych dźwięków" - czytamy w opisie aukcji.

Na froncie widnieją autografy złożone przez członków zespołu Dżem, specjalnie na okoliczność 28. Finału WOŚP. Mniam!

Korpus gitary wykonano z pudełka po cygarach | WOŚP Gitara ponoć brzmi wyjątkowo | WOŚP Na gitarze autografy złożyli muzycy zespołu Dżem | WOŚP

Cisza w domu, muzyka w uszach

Jurek Owsiak i Grzegorz Turnau stoją przy pianinie przekazanym na WOŚP Grzegorz Turnau

Dosyć tego wiosłowania. Na koniec, jako przeciwwagę, zostawiliśmy instrument niemający wiele wspólnego z powyższymi. Jest bardziej stonowany, spokojniejszy, chciałoby się rzec. Chyba tak jak jego dotychczasowy właściciel.

Grzegorz Turnau, kompozytor i wokalista przekazał na ręce Jurka Owsiaka pianino Yamaha B3 silent. I nie szczędzi mu komplementów.

- Jestem właścicielem tego instrumentu od nowości. Bardzo wysoko oceniam jego brzmienie i klasę. Jako muzyk i kompozytor wielokrotnie korzystałem też z elektronicznego modułu, pozwalającego na pracę w słuchawkach. Po odsunięciu (przy pomocy środkowego pedału) mechanizmu od strun, pianino pozostaje bezgłośne dla otoczenia, jednocześnie umożliwiając korzystanie z doskonałej próbki elektronicznej. Jest to przydatne zwłaszcza w późnych godzinach wieczornych i gwarantuje utrzymanie dobrosąsiedzkich relacji i rodzinnej harmonii - reklamuje Turnau.

Imponujące kolekcje

Dla tych, co jednak wolą głośno, proponujemy rewelacyjnie wyglądający i zapewne jeszcze lepiej brzmiący gramofon Tentogra Oscar, zaprojektowany całościowo przez Wojciecha Samołyka, konstruktora i twórcę marki.

- Ideą, która przyświecała powstaniu gramofonu, było oddanie hołdu mojemu idolowi architektonicznemu, Oscarowi Niemeyerowi, brazylijskiemu architektowi. Przedstawia on fragment Pałacu Kongresów znajdującego się w stolicy Brasilia, która jest arcydziełem modernizmu, wybudowana w latach 1956-60 w środku dżungli. Miasto znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO - tłumaczy Samołyk.

Gramofon dla prawdziwych melomanów WOŚP

Szczęśliwiec, któremu uda się wygrać tę aukcję, może za jednym zamachem uzbroić się w imponującą, osobistą kolekcję 200 płyt winylowych należącą do Julii Hartwig, poetki i tłumaczki literatury pięknej. Zbiór został przekazany Orkiestrze dzięki uprzejmości córki pani Julii.

Równie imponującą kolekcję przekazał na licytację Janusz Gajos. Aktor, odbierając tytuł Człowieka Roku w plebiscycie MocArty RMF Classic, otrzymał komplet płyt, zawierający wszystkie utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zwycięzca odbierze zestaw z rąk pana Janusza.

Janusz Gajos przekazał na licytację kolekcję płyt WOŚP

Miliard złotych przekroczony

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W poprzednich 27 edycjach fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych.

Hasło 28. Finału brzmi: "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Od 1993 roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.