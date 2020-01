Ostra jazda po torze, przebieżka po schodach i podskoki pod sceną. Tu zawsze grają bez focha

O godzinie 13 wyruszy Wielka Szarża, czyli - jak zapewniają organizatorzy - największa parada konna w Polsce. Weźmie w niej udział 70 jeźdźców. O godz. 13:00 wyruszą z pasażu Schillera, przejadą ulicą Piotrkowską do placu Wolności, a następnie wrócą do miejsca startu, gdzie łodzianie będą mogli porozmawiać z jeźdźcami oraz będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia ze wspaniałymi wierzchowcami.

Na trzynaste piętro i z powrotem. A potem od nowa - właśnie w taki sposób Jarosław Piechota, łódzki sportowiec specjalizujący się w bieganiu po schodach spędzi aż dziesięć godzin podczas finału WOŚP. Ci, którzy będą chcieli pokibicować - i przy okazji wrzucić coś do puszki WOŚP - mogą to zrobić od 9 do 19. Ulica Sienkiewicza 85/87.

Coś dla siebie znajdą zarówno fani wyścigów po asfalcie, jak i off roadu. Ale to nie koniec atrakcji - goście Toru Łódź będą mogli wejść do symulatora dachowania i skorzystać ze Skid Craftu - czyli urządzenia do destabilizacji toru jazdy. Dzięki niemu kierowca może w bezpiecznych warunkach nauczyć się, jak zapanować nad poślizgiem auta.