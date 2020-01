Widok z okna? Na ocean. Potem kurs do spożywczego. "To nie będą resortowe wakacje"

Co czeka zwycięzcę? – Jestem na hamaku przed domem, w którym będziemy wspólnie mieszkać. Wystarczy się obrócić i mamy ocean – mówi w filmiku nagranym dla tvn24.pl. Ocean Indyjski to, jak mówi, najcieplejsza woda świata.

Co jeszcze go czeka? – Zobaczy Afrykę z bliska, taką prawdziwą, a nie hotelową. Będzie robił z nami zakupy, zobaczy, jak wygląda warzywniak, spożywczy, gdzie kupujemy mięso, jakich mamy przyjaciół, gdzie się bawimy, gdzie chodzimy na piwo, jak i gdzie odprowadzamy Tymka do szkoły, jak ta szkoła wygląda… To nie będą resortowe wakacje, to będą wakacje jedyne w swoim rodzaju – zapewnia Kasia Werner.

Jak mogło wyglądać dzieciństwo w Afryce? O tym może przekonać się syn Kasi, Tymek. - Zanim skończył cztery lata, był tu w międzynarodowej szkole. Wielu ludzi, którzy go tutaj widzą takiego beztroskiego, mówią "my też tęsknimy za takim dzieciństwem". Być może to się jeszcze w nas obudzi i jako rodzice zadbamy o to, by nasze dzieci biegały na podwórkach, umorusane, brudne, pchały oponę, grzebały w piasku. To jest właśnie dzieciństwo! – mówiła pod koniec grudnia w "Dzień Dobry TVN" Werner.