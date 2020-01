Można pod dachem, można na polu. Byle grać

Kto chce wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy może to zrobić na naprawdę wiele sposobów. Jest coś dla fanów pluskania się w lodowatej wodzie, dla miłośników gier planszowych oraz dla właścicieli psów – nie tylko tych grzecznych. Jak z Orkiestrą gra w tym roku Kraków?

WOŚP gra, by miliony młodszych i starszych pacjentów mogły cieszyć się dobrym zdrowiem. Nic dziwnego więc, że imprezie towarzyszy tak wiele wydarzeń sportowych. Od soboty w Galerii Krakowskiej będą stały profesjonalne egometry wioślarskie, w których każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Jedyny warunek to "wrzuta do puszki" – i już można zrobić sobie przerwę od intensywnych zakupów.