"Lubimy pomagać, lubimy dawać. To jest wirus, tym się zaraża"

Ludzie kochają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cieszą się, że są razem. To jest rewelacja - mówiła w "Faktach po Faktach" Katarzyna Miller, psycholożka i psychoterapeutka. - Lubimy pomagać, lubimy dawać, być wśród ludzi, odczuwać dobre emocje. To jest wirus, tym się zaraża - wtórowała jej Tatiana Mindewicz-Puacz, trenerka w zakresie komunikacji interpersonalnej i masowej.

Tatiana Mindewicz-Puacz, trenerka w zakresie komunikacji interpersonalnej i masowej, wyraziła opinię, że o sukcesie Wielkiej Orkiestry decyduje "kilka rzeczy". - Od strony emocjonalnej właśnie to, że my lubimy pomagać, lubimy dawać, być wśród ludzi, odczuwać dobre emocje. To jest wirus, tym się zaraża - powiedziała. - Druga ważna sprawa, którą też trzeba podkreślić - jest to świetnie zorganizowana inicjatywa, jeśli chodzi o zarządzanie tą masą ludzi, wolontariuszami, których jest coraz więcej, artystami - dodała.