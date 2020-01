"Wczorajszy finał pokazał, że fundacja przez 28 lat robi rzeczy niezwykłe"

- Wspieracie nas tak, jak wsparliście nas wczoraj, kiedy cała Polska była kolorowa. Nie dzieliliśmy. Wręcz przeciwnie, przytulaliśmy się do siebie, byliśmy ze sobą - mówił w poniedziałek prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak. Podsumowując niedzielny 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ocenił, że był to "dzień niebywałych wzruszeń". - 8 marca rozliczymy cały finał, teraz trwa liczenie pieniędzy - podkreślił.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku działała w 1760 sztabach w Polsce i na świecie. Kwestowało prawie 120 tysięcy wolontariuszy. Do północy w niedzielę Orkiestra zadeklarowała zebranie 115 362 894 złotych .

Jak mówił, był to "dzień niebywałych wzruszeń". Przypomniał, że podczas finału WOŚP na placu Bankowym w Warszawie odegrano hymn i rozwinięto ogromną flagę Australii , jako wyraz solidarności z antypodami, które od października są trawione przez pożary.

Poinformował także o zliczonej do tej pory kwocie.

- Prowadzi programy medyczne, kupuje sprzęt z najwyższej półki, ale także wytycza zupełnie nowe kierunki, których się nie boimy (…), jak chociażby leczenie padaczki lekoopornej - wymieniał. - My chcemy się tego podejmować, rozmawialiśmy ze specjalistami - zapewnił.

- Wspieracie nas tak, jak wsparliście nas wczoraj, kiedy cała Polska była kolorowa - mówił. - Nie dzieliliśmy. Wręcz przeciwnie, przytulaliśmy się do siebie, byliśmy ze sobą - mówił Jerzy Owsiak.

- Jest absolutna zapaść i z tego miejsca także apeluję do pana premiera (Mateusza Morawieckiego - red.), do pana ministra zdrowia (Łukasza Szumowskiego - red.), do pana prezydenta (Andrzeja Dudy - red.): powinniśmy odbyć debatę narodową - mówił.