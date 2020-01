Wielkie liczenie trwa. Ponad 65 milionów złotych na koncie WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od rana w całej Polsce i w ponad 100 sztabach na świecie – od Australii po Meksyk. 28. Finał WOŚP to około 1700 sztabów i blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Punktem kulminacyjnym, jak co roku, było Światełko do Nieba, po którym rozpoczęło się wielkie liczenie zebranych środków.