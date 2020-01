Gdańsk w niedzielę "podzieli się dobrem": wspomni prezydenta, ugotuje bigos i obejrzy gwiazdy

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku odbędzie się pod hasłem "Gdańsk dzieli się dobrem", nawiązującym do ostatnich słów prezydenta miasta Pawła Adamowicza wypowiedzianych 13 stycznia 2019 roku podczas światełka do nieba WOŚP, tuż przed atakiem nożownika.

Tramwaje 102Na oraz Ring spotkać będzie można na trasie Oliwa-Siedlce (linia 28S) w godzinach od 9 do 18.30. Od godz. 10 do 18.40 na trasie Oliwa-Zaspa (linia 28Z) jeździć będzie zabytkowy Bergmann. Natomiast "Ogórek" kursować będzie na trasie Oliwa-Sopot Reja (linia 28A) w godzinach od 10 do 18.45. Z Sopotu pasażerowie będą mogli zabytkowym trolejbusem dojechać do Gdyni. Dodatkową atrakcją będą, w godzinach od 11 do 15, przejazdy drezyną po zajezdni tramwajowej Wrzeszcz.