Pociąg do pomagania i kąpiel na miejskim rynku. Za wrzutkę do puchy

- Wejście na każdą imprezę to wrzut do puchy i zbieramy pieniądze na najbliższy finał - mówi Angelika Łabicka, szefowa białostockiego sztabu.

Nowy pomysł białostockiego sztabu w tym roku to spotkania podróżnicze „Autostopem na krańce świata” . W sobotnie popołudnie, zaraz po zawodach futsalowych, wolontariusze zapraszają na cztery godzinne spotkania z podróżnikami, którzy podzielą się doświadczeniami i wrażeniami ze swoich wypraw po świecie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak wyszukiwać tanie połączenia, by dotrzeć na krańce świata, jak najtaniej zwiedzać świat autostopem, czy jak podróżować z psem i zdobywać czterotysięczniki.

W tym roku sztab zadbał o to, by orkiestrowy pociąg wyjechał z Białegostoku. Tym razem cel czterogodzinnej wycieczki to stacja Knyszyn. Specjalny skład wyjedzie o godzinie 9.30 z białostockiego dworca na Kolejowej. Na trasie zaplanowano pięć dłuższych postojów. W Knyszynie zatrzyma się na ponad dwie godziny, gdzie wolontariusze rozpalą ognisko i zorganizują piknik rodzinny. W trakcie podróży pociągiem pasażerom będzie przygrywała Kapela Czarnoleska. Opłata za bilet pamiątkowy to dowolna kwota wrzucona do puszki WOŚP.