Chcemy rozwiesić nad naszymi głowami na placu Bankowym ogromną flagę australijską. Chcemy wypuścić hymn australijski. Trwa 2 minuty 14 sekund. Te 2 minuty 14 sekund będziemy chcieli poświęcić ludziom, którzy walczą z żywiołem, którzy muszą teraz odbudować swoje domy - mówił Jerzy Owsiak na konferencji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Jeżeli gracie z nami - super, kochamy was za to, tulimy do serca. Jeżeli nie chcecie z nami grać, nie przeszkadzajcie, nie piszcie donosów na organizatorów naszych imprez. Niech to nie będzie jakąś niesamowitą polską klątwą - apelował.