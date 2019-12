Magdalena Adamowicz o swoim udziale w WOŚP. "To będzie spacer taki, jak co roku robiliśmy z Pawłem"

Magdalena Adamowicz zapowiedziała swój udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie kwestowała na ulicach Gdańska, weźmie też udział w Światełku do Nieba. Rok temu właśnie tuż przed tym, zanim rozbłysły zimne ognie, Stefan W. zaatakował nożem jej męża, prezydenta miasta Pawła Adamowicza. - Tutaj nie chodzi o taki zwykły strach fizyczny, tylko o pewną barierę psychiczną - tłumaczy swoją decyzję.

Nawiązuje to do słów wypowiedzianych przez Pawła Adamowicza, tuż przed Światełkiem do Nieba, podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym.

- Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – to ostatnie jego słowa.

Kiedy odliczanie się skończyło i rozbłysły zimne ognie, do prezydenta podbiegł Stefan W. i zadał trzy ciosy nożem. Następnego dnia Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu.

Mimo tragedii Magdalena Adamowicz, wdowa po prezydencie miasta postanowiła wziąć udział w finale WOŚP.

- To nie była dla mnie łatwa decyzja, ale długo o tym myślałam, konsultowałam też z córkami, dlatego, że tutaj nie chodzi o taki zwykły strach fizyczny, tylko o pewną barierę psychiczną - mówi Adamowicz. - To będzie spacer, taki, jak co roku robiliśmy z Pawłem, jaki robiły córki. Takimi samymi szlakami, tymi samymi ulicami. To będzie wzbudzało wiele emocji, wiele przeżyć - dodaje.

Spacery w Gdańsku i Brukseli

- Widziałam się ostatnio z Jurkiem Owsiakiem i potwierdziłam mój udział, ale także to, że przekazałam dwa spotkania ze mną. Dwa spacery, jeden w Brukseli, drugi w Gdańsku na licytację - mówi.

Dodaje, że podczas spaceru w Brukseli pokaże, jak wygląda i funkcjonuje Parlament Europejski.

- Druga aukcja to spacer po Gdańsku. Nie chcę mówić, że szlakami Pawła, ale śladami naszej rodziny. Tam, gdzie my zawsze chodziliśmy na spacery - przekonuje. - Kocham Gdańsk, dużo wiem o Gdańsku, ciągle czytam nowości i myślę, że będę dobrym przewodnikiem.

Magdalena Adamowicz ma nadzieję, że dużo osób weźmie udział w licytacji.

- Serdecznie zapraszam do udziału w tych licytacjach, do tego, by otworzyć portfele, żeby być hojnym i szczodrym tak, jak mówił Paweł - podsumowuje.

Miliard złotych przekroczony

Zlatan oddał piłkę dla WOŚP Parę goli nią... czytaj dalej » Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W ciągu 27 Finałów Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiego systemu ochrony zdrowia ponad miliard złotych.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia. Orkiestra zagra pod hasłem "Wiatr w żagle. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Zebrane środki zostaną przeznaczone "na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji".

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to organizacja pozarządowa ciesząca się - według badań przygotowanych przez firmę IQS i Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS - największym zaufaniem społecznym w Polsce. Powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje zbiórkę pieniędzy. Za zgromadzone w ten sposób środki Fundacja WOŚP kupuje i przekazuje w darze - przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce - najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

