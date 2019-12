Prokuratura chce trzech miesięcy aresztu dla adwokata i byłego wiceministra

Video: tvn24

Robert Tyszkiewicz o wyroku sądu

31.03 | - To próba użycia przemocy państwowej w celach politycznych. Już nie można pytać prezydenta o przeszłość, związki ze SKOK-ami i WSI - stwierdził we "Wstajesz i wiesz" Adam Hofman. Skomentował w ten sposób przegrany proces z Bronisławem Komorowskim. - Jeżeli Adam Hofman zasłania sobie czymś usta, to mam sugestię, by zasłonił je sobie biletami lotniczymi do Madrytu, bo dopóki nie wyjaśni do końca, co się wówczas wydarzyło, nie powinien zabierać zbyt aktywnie głosu w debacie publicznej - komentował szef sztabu wyborczego prezydenta Robert Tyszkiewicz.

