Premier Włoch chciał mediować. Z Libii przyleciał tylko jeden rozmówca

Parlament Turcji za wysłaniem pomocy wojskowej do Libii

Video: ENEX

2.01 | Deputowani tureckiego parlamentu na nadzwyczajnej sesji zaaprobowali w czwartek wysłanie wojsk tureckich do Libii, by wesprzeć uznawany przez społeczność międzynarodową rząd premiera Fajiza as-Saradża. Trypolis zwrócił się o taką pomoc do Ankary 26 grudnia.

