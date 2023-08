Szumilas: ministerstwo nie zrobiło nic z uwagami NIK w sprawie programu willa plus

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie może udzielić szczegółowych informacji z uwagi na to, że termin na złożenie końcowego sprawozdania jeszcze nie upłynął - stwierdził wiceminister Tomasz Rzymkowski. W czwartek odpowiadał w Sejmie na pytania posłanek Katarzyny Lubnauer i Krystyny Szumilas w sprawie Willa Plus. Posłanki zarzuciły, że MEiN "nie zrobiło nic" w związku z uwagami Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała, że program był realizowany z pogwałceniem zasad.

W czwartek podczas sejmowego posiedzenia posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas poinformowały, że przeprowadziły interwencję poselską w trzech fundacjach, które zostały beneficjentami tak zwanego programu willa plus. Przekazały, że Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła ich wątpliwości, wykazując, że program był realizowany z pogwałceniem zasad przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Co najmniej sześć milionów złotych zostało wydanych niezgodnie z zasadami konkursu – powiedziała Szumilas.

- Chciałyśmy sprawdzić, jak ministerstwo zareagowało na uwagi NIK, czy poprawiło coś w programie. Okazało się, że nie zrobiło nic, nie poszło nawet na kontrolę do tych instytucji, które zakwestionowała NIK, i które pokazały media - dodała. - Byłyśmy w organizacji Fundacja Polska Wielki Projekt. Willa za pięć milionów złotych jest zamknięta, bez dzwonka, mieszkańcy mówią, że tylko malarze od czasu do czasu się tam pojawiają - powiedziała.

Rzymkowski: na tym etapie MEiN nie może udzielić szczegółowych informacji

Na zarzuty posłanek odpowiedział sekretarz stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski. Mówił, że każdy beneficjent, który otrzymał dofinansowanie, jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania rocznego i do sprawozdania po zakończeniu realizacji inwestycji. - Sprawozdanie końcowe każdy beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 60 dni od dnia zakończenia i przekazania do użytku inwestycji. Dlatego na tym etapie Ministerstwo Edukacji i Nauki nie może udzielić szczegółowych informacji z uwagi na to, że termin na złożenie końcowego sprawozdania jeszcze nie upłynął - przekazał.