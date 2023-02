"Willa plus". Morawiecki o dotacjach od Czarnka: część szerszego procesu wsparcia organizacji pozarządowych

Premier Mateusz Morawiecki był pytany, czy wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób, w tym do szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, które decydowały o przyznaniu dotacji w ramach konkursu resortu, w sprawie "Willi plus", czyli wsparcia organizacji związanych z PiS. - To część szerszego procesu wsparcia organizacji pozarządowych. W minionych latach całkowicie liberalne czy lewicowe think tanki zostały w ten sposób nagrodzone - powiedział.

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.

Milionowe dotacje od Czarnka mimo negatywnych rekomendacji. Materiał "Faktów" TVN Fakty TVN

Czy premier wyciągnie konsekwencje wobec Czarnka?

Premier Mateusz Morawiecki w piątek na konferencji prasowej w Gliwicach był pytany, czy wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób, w tym do szefa MEiN Przemysława Czarnka, które decydowały o przyznaniu dotacji w ramach konkursu Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szef rządu podkreślił, że "program w sposób rzetelny, oparty o transparentne, uczciwe kryteria, ma przekazywać środki dla różnych fundacji i stowarzyszeń".

Premier Mateusz Morawiecki PAP/Michał Meissner

- Dla mnie podstawowa kwestia to odpowiedź na pytanie, czy te kryteria były jasne, czytelne, transparentne? Tak - powiedział. - Czy każdy mógł złożyć wniosek i każdy mógł się ubiegać o te środki? Tak. W związku z tym nie ma co się koncentrować na kilku czy kilkunastu podmiotach, które akurat nie pasują części mediów, bo równie dobrze można pokazać na całkowicie liberalne think tanki czy lewicowe, które również zostały w minionych latach, w przeszłości, w ten sposób niejako nagrodzone za swoją działalność - skomentował premier.

Jak dodał Morawiecki, jest to "część szerszego procesu wsparcia organizacji pozarządowych".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp//now

Źródło: PAP