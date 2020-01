Czym strzelał Iran? Najnowsza rakieta ma zasięg nawet pół tysiąca kilometrów

Irańskie pociski balistyczne krótkiego zasięgu to przede wszystkim różne modele rakiet Fateh-110 na paliwo stałe z promieniami rażenia rzędu 300 kilometrów, do czego przybył ostatnio pocisk Fateh-313 o zasięgu zwiększonym do 500 kilometrów. Jak podaje raport Pentagonu, Iran zajmuje na Bliskim Wschodzie pierwsze miejsce pod względem liczby posiadanych pocisków kierowanych, w większości krótkiego i średniego zasięgu.

* Dwie irackie bazy z amerykańskimi żołnierzami - Al Asad oraz lotnisko wojskowe w Irbilu - zostały w nocy z wtorku na środę polskiego czasu ostrzelane pociskami, które wystrzelono z terytorium Iranu.

* Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że nie ucierpieli polscy żołnierze stacjonujący w obu zaatakowanych bazach.

* Za atak wziął odpowiedzialność irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

* Jak podała półoficjalna irańska agencja Fars, atakując amerykańskie bazy na terenie Iraku Iran użył swych najnowszych rakiet balistycznych Fateh-313 (Zdobywca-313), w kierunku bazy Al Asad wystrzeliwując ich 10.

* Jak podała półoficjalna irańska agencja Fars, atakując amerykańskie bazy na terenie Iraku Iran użył swych najnowszych rakiet balistycznych Fateh-313 (Zdobywca-313), w kierunku bazy Al Asad wystrzeliwując ich 10.

* Prezydent USA Donald Trump wydał oświadczenie w środę o godzinie 11 czasu amerykańskiego (godzina 17 naszego czasu).

* Prezydent Donald Trump poinformował, że nie zginął w nich żaden Amerykanin i żaden Irakijczyk, a straty materialne były niewielkie; irańskie media państwowe pisały w środę o 80 zabitych Amerykanach.

Dokładnych danych na ten temat brak, ale według waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych chodzi tu o tysiące rakiet co najmniej kilkunastu typów.

Renomowany londyński Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) szacuje, że Iran może mieć nawet 50 wyrzutni pocisków balistycznych średniego zasięgu (MRBM) i dwukrotnie większą liczbę takich instalacji dla rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (SRBM).

Pierwsze próby balistyczne

W 2015 roku Iran dokonał pierwszego próbnego wystrzelenia pocisku balistycznego średniego zasięgu Emad-1, zdolnego przenosić głowicę manewrującą na odległość do dwóch tysięcy kilometrów.

Emad-1 jest modyfikacją napędzanego ciekłym paliwem pocisku Shahab 3 czyli ulepszonej wersji północnokoreańskiej rakiety balistycznej No Dong. Odbyło się już także kilka próbnych lotów innego irańskiego MRBM o nazwie Sejjil, dysponującego również zasięgiem dwóch tysięcy kilometrów.

Ponadto w roku 2017 miała się rozpocząć produkcja nowego pocisku Khorramshar, którego pierwowzór stanowi północnokoreański MRBM Musudan.

Źródło: Wikimedia (CC BY-SA 4.0)/Fars News Agency Iran stawia na rakiety jako kluczowy element swego arsenału. Na zdjęciu rakieta Fateh-110

Iran buduje własne pociski manewrujące

Irańskie pociski balistyczne krótkiego zasięgu to przede wszystkim różne modele rakiet Fateh-110 na paliwo stałe z promieniami rażenia rzędu 300 kilometrów, do czego przybył ostatnio pocisk Fateh-313 o zasięgu zwiększonym do 500 kilometrów.

Jak podała półoficjalna irańska agencja Fars, atakując amerykańskie bazy na terenie Iraku Iran użył właśnie swych najnowszych rakiet balistycznych Fateh-313 (Zdobywca-313), wystrzeliwując je w ilości dziesięciu sztuk na bazę Al Asad.

Jak podała półoficjalna irańska agencja Fars, atakując amerykańskie bazy na terenie Iraku Iran użył właśnie swych najnowszych rakiet balistycznych Fateh-313 (Zdobywca-313), wystrzeliwując je w ilości dziesięciu sztuk na bazę Al Asad.

We wrześniu 2016 roku Iran poinformował o skonstruowaniu nowego SRBM na stały materiał pędny o zasięgu 700 kilometrów, któremu nadano nazwę Zolfaghar.

W 2017 i 2018 roku rakiet Zolfaghar użyto przeciwko siłom tak zwanego Państwa Islamskiego w Syrii.

Iran buduje również własne pociski manewrujące klasy ziemia-ziemia - jak zaprezentowany po raz pierwszy w 2015 roku pocisk Soumar, który ma mieć zasięg dwóch tysięcy kilometrów, a wyglądem przypomina będący odpowiednikiem amerykańskiego Tomahawka rosyjski lotniczy pocisk Raduga (oznaczenie zachodnie AS-15).

Źródło: PAP / Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz Potencjał militarny krajów Bliskiego Wschodu