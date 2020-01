Trump podpisze pierwszą część porozumienia handlowego z Chinami

Foto: East News Video: Reuters

Trump: podpiszę pierwszą część porozumienia z Chinami

01.01 | We wtorek prezydent Donald Trump zapowiedział, że 15 stycznia podpisze pierwszą część porozumienia handlowego USA z Chinami. W późniejszym terminie pojedzie do Pekinu, by rozpocząć rozmowy na temat szerszej umowy.

