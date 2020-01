Pompeo: jeżeli Iran dokona złego wyboru, Trump odpowie w zdecydowany sposób

- Iran odmówił dołączenia do regionalnego i międzynarodowego konsensu na rzecz pokoju, a w rzeczywistości pracuje nad tym, by storpedować proces pokojowy, kontynuując globalne wysiłki na rzecz wsparcia tam [w Afganistanie - przyp. red.] grup rebeliantów - powiedział Pompeo.

Sekretarz stanu USA oznajmił też, że jeśli Iran raz jeszcze "dokona złego wyboru, [prezydent Donald - przyp. red.] Trump odpowie tak jak w ubiegłym tygodniu, w sposób zdecydowany i poważny".

- Nasza polityka wobec Iranu polega na ochronie ojczyzny i bezpieczeństwa naszych obywateli - dodał.

Pogrzeb Sulejmaniego wznowiony po tragedii. Generał spocznie w rodzinnym mieście Po przerwie... czytaj dalej » - Czy to możliwe, by dżentelmen takiego pokroju, ten wielki dyplomata - Kasem Sulejmani - podróżował do Bagdadu z pomysłem zrealizowania misji pokojowej? (...) Wiemy, że to nieprawda - powiedział Pompeo, odnosząc się do wypowiedzi premiera Iraku Adela Abdula Mahdiego. Mahdi ocenił nazajutrz po zabiciu irańskiego generała, że było ono "politycznym zabójstwem" i podkreślił, że planował spotkać się z Sulejmanim podczas jego wizyty w Bagdadzie.

Pompeo wyjaśnił również, że wszelkie cele w Iranie, które są brane pod uwagę przez USA, będą wybrane zgodnie z prawem międzynarodowym.

Było to nawiązanie do tweetu Trumpa z soboty, kiedy to prezydent USA napisał, że "jeśli Iran zaatakuje Amerykanów lub amerykańskie aktywa, to mamy namierzone 52 irańskie miejsca (odpowiadające liczbie 52 amerykańskich zakładników wziętych w niewolę przez Iran wiele lat temu)". Wśród tych celów mają się znajdować - jak napisał Trump - miejsca "ważne dla Iranu i irańskiej kultury".

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have.....