Cosby złożył apelację od wyroku za napaść seksualną





Amerykański aktor Bill Cosby odwołał się w czwartek do Sądu Najwyższego w Pensylwanii. Chce uchylenia decyzji sądu apelacyjnego, który w grudniu 2019 roku podtrzymał wyrok skazujący go za napaść seksualną na Andreę Constand.

W złożonej w czwartek apelacji prawnicy 82-letniego aktora Billa Cosby'ego stwierdzili, że grudniowa decyzja o podtrzymaniu wyroku będzie miała "daleko sięgające konsekwencje dla wszystkich przyszłych postępowań karnych" dotyczących aktora.

Zdaniem prawników to "domniemanie winy"

Pierwsze dni Cosby'ego za kratami. Dziennikarze ustalili, co dostanie na deser Bill Cosby... czytaj dalej » Zwrócili też uwagę na to, że podczas procesu sędzia pozwolił zeznawać pięciu innym kobietom oskarżającym Cosby'ego o napaść seksualną. Zdaniem prawników to "domniemanie winy", a nie niewinności.

"Sąd powinien skupić się na zapewnieniu sprawiedliwego procesu w sprawie pojedynczego oskarżenia, w sprawie którego pan Cosby odpowiadał, a nie na udostępnianiu platformy jakimkolwiek innym oskarżycielom, którzy chcieli mieć swój dzień w sądzie" - napisał rzecznik aktora Andrew Wyatt.

Bill Cosby we wrześniu 2018 roku w Norristown w stanie Pensylwania został skazany na karę trzy razy po dziesięć lat więzienia za to, że w 2004 roku podawał Andrei Constand środki oszałamiające, po czym ją gwałcił. Aktora uznano za "agresywnego drapieżcę seksualnego".

Andrea Constand nie jest jedyną kobietą, która oskarża Cosby'ego o gwałt. Według AFP jest ich ponad 60, jednak we wszystkich tych przypadkach sprawy się przedawniły i nie mogą trafić do sądu. Do molestowania miało dochodzić w latach 1960-2000.

