"Nie zadziera się z urugwajskimi celnikami". Przechwycono "rekordową" ilość kokainy

Urugwajskie służby przechwyciły niemal 6 ton kokainy, co - jak podkreślają - jest rekordową ilością w historii tego kraju. Najpierw skonfiskowano 4,4 tony narkotyków w porcie Montevideo, a kolejne 1,5 tony znaleziono później na ranczu. Urugwaj coraz częściej jest wykorzystywany jako punkt przerzutowy do transportu narkotyków z Ameryki Łacińskiej do Afryki i Europy.