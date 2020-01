Von der Leyen spotka się z Johnsonem. Po raz pierwszy po decyzji Izby Gmin o brexicie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Urusula von der Leyen spotka się w najbliższą środę w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem - podały w piątek służby prasowe Komisji Europejskiej. Celu wizyty nie podano, ale wśród tematów rozmów najprawdopodobniej będą stosunki unijno-brytyjskie po brexicie, którego termin upływa z końcem stycznia.

Będzie to pierwsze spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen po tym jak Izba Gmin zagłosowała za umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Choć brexit ma się dokonać z końcem stycznia, procedury legislacyjne ws. opuszczenia Wielkiej Brytanii nie zostały jeszcze zakończone. To dopiero początek. "Brexit stwarza wiele zagrożeń" Z końcem stycznia... czytaj dalej »

Po stronie unijnej ratyfikację porozumienia musi jeszcze przeprowadzić Parlament Europejski.

Nie podano celu wizyty

Komisja Europejska nie podała, jaki jest cel wizyty, ale palącą kwestią w najbliższym czasie będą rozmowy przedstawicieli obu stron ws. przyszłych relacji unijno-brytyjskich po brexicie.

Premier Wielkiej Brytanii chce, żeby okres przejściowy, w trakcie którego jego kraju nie będzie już w instytucjach unijnych, ale wciąż będą obowiązywały go reguły UE, trwał tylko do końca roku. Oznacza to, że obie strony będą miały zaledwie jedenaście miesięcy na wypracowanie wszechstronnego porozumienia.

Poza spotkaniem z Johnsonem von der Leyen ma też wygłosić przemówienie w London School of Economics and Political Science. Przewidywania na 2020 rok: wybory w USA, problemy Europy. Eksperci mówią także o Polsce Wielka Brytanie... czytaj dalej »

Przewodnicząca KE zaniepokojona

Von der Leyen mówiła pod koniec grudnia, że jest zaniepokojona ograniczonym czasem na wynegocjowanie takiej umowy. Bruksela stawia na to, by w rokowaniach z Brytyjczykami zapewnić równe zasady gry dla firm na Wyspach i tych działających we Wspólnocie, jeśli ma być mowa o bezcłowym przepływie towarów.

Komisja Europejska powołała już grupę zadaniową ds. relacji z Wielką Brytanią, a unijni przywódcy dali na grudniowym szczycie wytyczne do dalszych działań, podkreślając, że przyszłe stosunki będą musiały opierać się na równowadze praw i obowiązków oraz zapewniać równe warunki działania.