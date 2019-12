Von der Leyen rozmawiała z Trumpem. "Oboje chcemy uczciwego partnerstwa"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała we wtorek telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Oboje chcemy uczciwego partnerstwa. Czekamy na spotkanie na początku 2020 roku" - napisała później von der Leyen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek o rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"Rozmawialiśmy o stosunkach Stanów Zjednoczonych i UE. Jestem przekonana, że bliska przyjaźń i współpraca między Europą a USA ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Oboje chcemy uczciwego partnerstwa. Czekamy na spotkanie na początku 2020 roku" - napisała na Twitterze von der Leyen.



Courtesy call with @realDonaldTrump. Talked briefly about US-EU relations. I’m convinced, the close friendship and cooperation between Europe and the United States is crucial for mutual success. We both want a fair partnership. Look forward to meeting at the beginning of 2020. pic.twitter.com/p9pDlbFjaW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 17 grudnia 2019

Liczne spory

Komisja Europejska nie informuje na razie, gdzie i kiedy dokładnie miałoby dojść do rozmów. Stosunki między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi są napięte w związku z nadwyżką handlową Europy w handlu z USA.

Amerykanie "chcą spróbować od nowa" z Unią Wizyta sekretarza... czytaj dalej » Donald Trump chciałby ją zlikwidować, wprowadzając na przykład cła na europejski sektor motoryzacyjny, czego obawiają się producenci na Starym Kontynencie.

Agencja AFP odnotowuje, że relacje między Unią i USA pogorszyły się też po decyzji Francji i kilku innych państw unijnych o wprowadzeniu podatku od gigantów cyfrowych, takich jak Google, Apple, Facebook i Amazon. Waszyngton zagroził nałożeniem ceł odwetowych na produkty francuskie, w tym na szampana i ser Roquefort.

Innym obszarem sporu jest blokada przez USA Światowej Organizacji Handlu (WTO). Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym tygodniu wzmocnienie środków dotyczących rozwiązania sporów handlowych. Stany Zjednoczone są bardzo krytyczne wobec WTO, od miesięcy odmawiając powołania nowych sędziów do sądu apelacyjnego, czyli organu odpowiedzialnego za rozstrzyganie sporów handlowych. W efekcie instancja ta została sparaliżowana 11 grudnia.

Unia Europejska i USA są też w sporze o nielegalne subwencje dla swoich producentów lotniczych, a także w sprawie ceł na stal i aluminium. Poprzednie bezpośrednie rozmowy byłego już szefa KE Jean-Claude'a Junckera z Trumpem w lecie 2018 r. pozwoliły na poprawę atmosfery i powstrzymały Waszyngton od kolejnych restrykcji.