Erdogan gotowy udzielić wojskowego wsparcia Libii

Erdogan wzywa do przesiedlenia miliona syryjskich uchodźców

Foto: PAP/EPA/SALVATORE DI NOLFI Video: Reuters

17.12 | Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji, zaapelował we wtorek o przesiedlenie miliona syryjskich uchodźców do "strefy pokoju" w północnej części Syrii. Miałoby to się odbyć na zasadzie dobrowolności i "w bardzo krótkim czasie".

