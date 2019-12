Polskie kontyngenty wojskowe dłużej na misjach

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w poniedziałek, że prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienia w sprawie przedłużenia funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych między innymi w Iraku, Kosowie, na Sycylii oraz w Republice Środkowoafrykańskiej. Najwięcej polskich żołnierzy i pracowników wojska działa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, Jordanii, Katarze i Kuwejcie, który liczy do 350 polskich wojskowych.

Prezydent RP podpisał postanowienia w sprawie przedłużenia funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku, Kosowie, Republice Środkowoafrykańskiej oraz na Sycylii pic.twitter.com/WZQpzNNa03 — BBN (@BBN_PL) 30 grudnia 2019

Zgodnie z postanowieniem prezydenta Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) w Iraku, Jordanii, Katarze i Kuwejcie będzie liczył, tak jak dotychczas, do 350 żołnierzy i pracowników wojska. Postanowienie jest podstawą działań kontyngentu do końca czerwca 2020 roku.

Główne zadania PKW Irak działającego w składzie międzynarodowej koalicji zwalczającej tzw. Państwo Islamskie, to szkolenie irackich i jordańskich sił specjalnych, doradzanie im, a także wspieranie irackich sił bezpieczeństwa.

Przeciwdziałanie przestępczości i szkolenia celami misji

Morawiecki do żołnierzy: jesteśmy w awangardzie wojsk specjalnych NATO Premier Mateusz... czytaj dalej » Kontyngent działający w ramach natowskiej misji Kosovo Force (KFOR) w Kosowie, Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowinie, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 postanowieniem, będzie liczyć tak jak obecnie – do 300 osób.

Do zadań PKW KFOR należy nadzór nad przestrzeganiem porozumień i traktatów międzynarodowych, przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości, przemytowi i korupcji oraz na wspieraniu lokalnych władz i organów porządkowych. Ma to na celu stworzenie i utrzymanie bezpieczeństwa dla mieszkańców Kosowa.

Działający na Sycylii w ramach unijnej misji EUNAVFOR Sophia kontyngent będzie liczyć do 120 żołnierzy i pracowników. Postanowienie obowiązuje do końca marca. Główne zadania PKW Sophia to działania udaremniające przemyt ludzi towarów do Europy, ograniczanie nielegalnej imigracji oraz szkolenie sił libijskich.

Zadania dwuosobowego kontyngentu w szkoleniowej misji wojskowej UE w Republice Środkowoafrykańskiej mają być zgodnie z postanowieniem prezydenta realizowane nadal, do 19 września 2020 roku.

Źródło: PAP Polscy żołnierze na misjach pokojowych ONZ