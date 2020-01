"Byli jednymi z najmądrzejszych badaczy na świecie". Zginęli w katastrofie pod Teheranem

Foto: PAP/EPA/WARREN TODA Video: ENEX

Nagranie uderzenia rakiety w ukraiński samolot

10.01 | The New York Times dotarł do nagrania wideo, w którym uchwycono moment, gdy ukraiński samolot został trafiony minuty po starcie z lotniska w Teheranie – poinformował w czwartek wieczorem amerykański dziennik.

»