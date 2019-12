Strzały w rejonie siedziby FSB. Sprzeczne informacje o ofiarach, napastnik "zneutralizowany"

Sprzeczne są na razie doniesienia o ofiarach czwartkowego ataku w rejonie siedziby Federalnej Służby Bezpieczeństwa na Łubiance. Rosyjskie media mówią o jednej do trzech osób, które miały zginąć, kiedy sprawca otworzył ogień z broni automatycznej w pomieszczeniu służącym jako recepcja FSB. Przedstawiciele służby potwierdzają atak, ale mówią tylko o rannych. Według tego źródła, napastnik został "zneutralizowany".

Informacje o tym, że nieznany sprawca otworzył ogień z broni automatycznej pojawiły się w czwartek po południu w serwisach społecznościowych i rosyjskich mediach.

Moskiewski korespondent "Faktów" TVN Andrzej Zaucha poinformował, że atak nastąpił prawdopodobnie w pomieszczeniu pełniącym funkcje recepcji, "gdzie można złożyć podanie, dokumenty dla FSB".

"Otworzył ogień z broni automatycznej"

- Słychać strzelaninę i krzyki ludzi - cytował jednego ze świadków zdarzenia dziennik "Kommiersant".

Według pierwszych doniesień, zginąć miał funkcjonariusz policji drogowej, a dziennik "Izwiestia" utrzymywał, że zginęło trzech funkcjonariuszy Federalnej Służby Ochrony, odpowiedzialnej za ochronę wyższych urzędników państwowych, w tym prezydenta Władimira Putina.

FSB potwierdza atak

Po pewnym czasie przedstawiciel FSB, cytowany przez agencję RIA Nowosti, przyznał, że doszło do ataku. Powiedział o osobach rannych, nie potwierdził ofiar śmiertelnych. Według tego źródła napastnik został "zneutralizowany". Wcześniej media donosiły, że po ataku sprawca wbiegł na ulicę Wielka Łubianka i zabarykadował się w jakimś budynku oraz że napastników mogło być więcej.

"Trwa ustalanie tożsamości napastnika" - podała RIA Nowosti. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że prezydent Władimir Putin został poinformowany o zdarzeniu.



