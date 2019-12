"Do Rosji i Chin - macie krew na rękach"





Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo oświadczył w sobotę, że Rosja i Chiny "mają krew na rękach" po tym, jak oba kraje zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, dotyczącą dostarczania pomocy humanitarnej z Turcji i Iraku do milionów syryjskich cywilów.

"Chcę do mamy!". Uwięziona pod gruzami, chwilę później znów spadły bomby - Chcę do mamy i... czytaj dalej » W piątek Rosja i Chiny zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, która dotyczyła dostarczania pomocy humanitarnej z Turcji i Iraku dla syryjskich cywilów. To już w sumie 14. weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ od początku konfliktu w Syrii w 2011 roku.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo, odnosząc się w sobotę do tej decyzji, stwierdził, że weto "jest haniebne".

Zawetowana rezolucja

Rezolucja, przygotowana przez Belgię, Kuwejt i Niemcy, miała umożliwić transgraniczne dostawy pomocy humanitarnej przez kolejne 12 miesięcy z dwóch punktów w Turcji i jednego w Iraku. Rosja, będąca sojusznikiem Syrii, chciała zatwierdzić jedynie dwa tureckie przejścia na sześć miesięcy i zaproponowała własny projekt tekstu, który również został odrzucony.

- Do Rosji i Chin, które zdecydowały się wydać deklarację polityczną, sprzeciwiając się tej rezolucji - macie krew na rękach - zwrócił się szef dyplomacji USA.

Zezwolenie na przejściach granicznych wygasa 10 stycznia

Obecne zezwolenie na cztery przejścia graniczne w Turcji, Iraku i Jordanii wygasa 10 stycznia, więc Rada Bezpieczeństwa może nadal próbować osiągnąć porozumienie. Niektórzy dyplomaci przyznają jednak, że może być to teraz trudne - podaje agencja Reutera.