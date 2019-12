"O mój Boże, spójrz na ten statek!". Zderzyły się wycieczkowce

Dwa statki wycieczkowe zderzyły się w piątek w pobliżu meksykańskiego kurortu Cozumel - podaje Reuters. Rufa jednego ze statków została zmiażdżona. Ranny został jeden z pasażerów.

Do zdarzenia doszło około godziny 8:30 rano czasu lokalnego w pobliżu Cozumel – meksykańskiej wyspy na Morzu Karaibskim.

Przewożący 3 tysiące pasażerów Carnival Glory podchodził do dokowania, gdy silny wiatr i wzburzone morze zaczęły spychać go w stronę zacumowanego w porcie 300-metrowego wycieczkowca Carnival Legend. Chwilę później doszło do zderzenia statków.

Obie jednostki należą do firmy Carnival - największego na świecie armatora statków wycieczkowych. Firma poinformowała, że trwa szacowanie strat. Dodała jednak, że zniszczenia nie wpływają na zdolność żeglugową jednostek.

Podczas ewakuacji na statku Carnival Glory ranna została jedna osoba.



Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews#RoyalCaribbean#CarnivalLegend#CarnivalGlory#OasisoftheSeaspic.twitter.com/5ITBCfz99L — Matthew Bruin (@BruinMatthew) December 20, 2019

"O mój Boże, spójrz na ten statek!"

Jordan Moseley jadł akurat śniadanie na pokładzie zacumowanego do portu Carnival Legend, gdy usłyszał huk. - Nagle poczuliśmy, że statek kołysze się na boki - relacjonował pasażer w rozmowie z Reutersem. - Kilka minut później kapitan ogłosił, że Carnival Glory uderzył w nasz statek w trakcie dokowania - dodał.



Na wideo nagranym z górnego pokładu Carnival Glory widać, jak kawałki statku wpadają do wzburzonej wody. - O mój Boże, spójrz na ten statek! - słychać w tle nagrania, opublikowanego w mediach społecznościowych.



Christopher Macijeski, który obserwował cały incydent z innego wycieczkowca opowiadał, że uderzenie było bardzo głośne. - Czułem, że zderzą się jeszcze zanim do tego doszło - stwierdził.

Trwa dochodzenie w sprawie wypadku. Przyczyną zderzenia statków były najprawdopodobniej trudne warunki pogodowe.