Szef policji zatrzymany w związku z masakrą mormonów

Szef lokalnej policji w stanie Chihuahua został w piątek zatrzymany pod zarzutem powiązań z zabójcami odpowiedzialnymi za śmierć członków miejscowej społeczności mormonów. W listopadzie trzy kobiety i szóstka ich dzieci zostały zamordowane.

Meksykańskie media przekazały, że agenci federalni zatrzymali Fidela Alejandro Villegasa, szefa policji w Janos. Mężczyzna jest podejrzewany o utrzymywanie związków z odpowiedzialnymi za zabójstwo trzech kobiet i ich szóstki dzieci, do którego doszło w listopadzie.

Przedstawiciel policji federalnej anonimowo potwierdził aresztowanie szefa policji w Janos. Szczegóły zarzucanych mu czynów nie są znane.

Władze Meksyku ogłosiły tuż po masakrze, że jest ona prawdopodobnie dziełem karteli narkotykowych, które zaatakowały mormonów przez pomyłkę. Przedstawiciele rodziny ofiar powiedzieli w wywiadzie dla Fox News, że ich zdaniem atak był celowo wymierzony w ofiary, czego dowodem może być - ich zdaniem - fakt, że egzekucja osób jadących jeepami była kontynuowana, nawet gdy odkryto, że są to kobiety i dzieci.

Mormońska społeczność w Meksyku

Historia wspólnoty LeBaron, do której należeli zamordowani, sięga lat 20. ubiegłego wieku. To właśnie wtedy do północnego Meksyku przyjechała z Utah grupa mormonów pod przywództwem Almy Dayera LeBarona, która oddzieliła się od oficjalnego mormońskiego Kościoła. Jego dziadek Benjamin F. Johnson blisko współpracował z Josephem Smithem, założycielem Kościoła mormonów. Alma zmarł objęty ekskomuniką, a po jego śmierci synowie założyli swój własny Kościół.

Członkowie kolonii od lat żyją przede wszystkim z uprawy orzechów, używają głównie języka angielskiego. Obecnie to kilka tysięcy osób. Mają zazwyczaj zarówno meksykańskie, jak i amerykańskie obywatelstwo.

Źródło: Google Maps Do masakry doszło między stanami Chihuahua i Sonora przy granicy z USA

Kościół mormonów został założony w 1830 roku przez Josepha Smitha, któremu - jak twierdził - anioł Moroni objawił święte pismo nowej wiary, Księgę Mormona.

Mormoni uważają się za chrześcijan, głoszą boskość Chrystusa, ale ich doktryna różni się w wielu istotnych punktach od głównych nurtów chrześcijaństwa. Do Kościoła mormońskiego należy około sześciu milionów ludzi w USA i około ośmiu milionów w innych krajach.

Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz Morderstwa w Meksyku