Zamknięte drzwi do Unii i przedterminowe wybory. Premier musiał podać się do dymisji

Foto: Andrzej Lange/PAP Video: Eurosport

Dlaczego Polacy mogą obawiać się Macedonii Północnej?

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

»