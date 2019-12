Książę Filip trafił do szpitala. "Zapobiegawczo"

98-letni książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, trafił w piątek do szpitala w Londynie na obserwację i leczenie - poinformował Pałac Buckingham. Decyzję o przewiezieniu księcia do szpitala podjął osobisty lekarz księcia. Pałac Buckingham przekazał, że "nie był to pilny przypadek".