"Niezależność sądownictwa" i "autonomia prokuratury". Tego oczekuje KE od Malty

Video: tvn24

Debata w PE o praworządności w Polsce i na Węgrzech

17.12 | Komisja Europejska będzie ściśle monitorować sytuację w Polsce i pozostaje w gotowości do rozmów z władzami polskimi, by rozwiązać problemy - powiedział komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders w czasie debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej praworządności w Polsce, na Węgrzech i na Malcie. Eurodeputowani PiS bronili działań polskiego rządu, europosłanka PO Magdalena Adamowicz zwracała uwagę, że "mechanizmy Unii Europejskiej są bezbronne wobec fake newsów, dezinformacji, manipulacji i inżynierii społecznej". Ostrzegła też przed polexitem.

»