"Śmierć Ameryce!". Uroczystości żałobne ku czci Sulejmaniego w Iraku

W centrum Bagdadu zgromadziły się tysiące Irakijczyków, którzy biorą udział w procesji żałobnej ku czci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego i jego adiutanta. Ludzie niosą flagi Iraku i wznoszą okrzyki "Śmierć Ameryce!".

Zgodnie z programem uroczystości żałobnych, jakie opracowały Ludowe Siły Mobilizacyjne (PMF), procesja żałobna ku czci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego i jego adiutanta rozpoczęła się w silnie strzeżonej rządowo-dyplomatycznej Zielonej Strefie w Bagdadzie na zachodnim brzegu rzeki Tygrys.

Następnie wyruszy do świętego dla szyitów miasta Karbala oddalonego o 102 km, by zakończyć się w innym świętym mieście szyitów - An-Nadżafie (144 km od Bagdadu). Uczestnicy uroczystości niosą flagi PMF oraz Iraku, słychać też okrzyki "Śmierć Ameryce!". Irackie wojsko zaprzecza, że doszło do ataku w pobliżu Bagdadu Irackie wojsko... czytaj dalej »

W Karbali znajduje się grób wnuka Mahometa, Husajna ibn Alego, który zginął tam w bitwie stoczonej w 680 roku. W Nadżafie natomiast stoi meczet z grobem zmarłego w 661 roku kalifa Alego Ibn Abi Taliba, kuzyna i zięcia Mahometa. Oba ośrodki są miejscem pielgrzymek pobożnych szyitów.

Tymczasem w kraju sytuacja staje się coraz bardziej napięta i chaotyczna. W nocy pojawiły się doniesienia, że w pobliżu bazy at-Tadżi na północ od Bagdadu został przeprowadzony atak lotniczy na konwój irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych (PMF), w którym zginęło 6 osób, a 3 odniosło rany.

Międzynarodowa Koalicja walcząca w Iraku zaprzeczyła, że miała cokolwiek z nim wspólnego. "Koalicja nie przeprowadzała żadnych ataków lotniczych w pobliżu bazy at-Tadżi w ostatnich dniach" - zapewnił na Twitterze rzecznik międzynarodowej koalicji walczącej w Iraku z bojowcami Państwa islamskiego płk Myles B. Caggins III. Przywódca Iranu "skromną reakcją ryzykuje utratę twarzy, a przesadną głowy" Jak zachowa się... czytaj dalej »

Również rzecznik irackiego rządu zdementował doniesienia, że lotnictwo Międzynarodowej Koalicji przeprowadziło atak.

Celem ataku miał być konwój Ludowych Sił Mobilizacyjnych, które są koalicją 40 formacji milicyjnych formalnie podporządkowanych rządowi irackiemu. W rzeczywistości jednak siły te uznawały dowództwo zabitego w piątek przez Amerykanów generała Sulejmaniego.

Po wydaniu oświadczenia rzecznika rządu Iraku, który podważył informacje o ataku, kierownictwo Irackich Ludowych Sił Mobilizacyjnych wycofało się ze swych wcześniejszych twierdzeń, że miał on rzeczywiście miejsce. W komunikacie PMF wskazywano wcześniej, że samochody w konwoju przewoziły środki medyczne i nie zginął żaden wysoki rangą wojskowy związany z szyickimi milicjami.

W wydanym naprędce oświadczeniu PMF zaprzeczył, że "w pobliżu at-Tadżi miał miejsce jakikolwiek atak".

Sulejmani zginął w nocy z czwartku na piątek w Bagdadzie w rezultacie amerykańskiego precyzyjnego ataku dronowego, zarządzonego przez prezydenta Donalda Trumpa.

