Narada w pokoju bez okien, decyzja na polu golfowym. Media o operacji zabicia Sulejmaniego

Foto: PAP/EPA/SHAHZAIB AKBER Video: tvn24

Atak w Bagdadzie. Nie żyje Kasem Sulejmani

3.01 | Świat wstrzymuje oddech i czeka co będzie dalej po ataku USA w Bagdadzie. Sytuacja jest napięta, bo Amerykanie zabili jednego z najpotężniejszych irańskich generałów Kasema Sulejmaniego - Irańczycy odbierają to jako wypowiedzenie wojny. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu już oświadczyła, że był to największy strategiczny błąd USA w regionie i zapowiada zemstę za zabicie generała.

