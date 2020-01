Iran rozważa "13 scenariuszy zemsty" i grozi "historycznym koszmarem dla Amerykanów"

Iran rozważa scenariusze zemsty w odwecie za ubiegłotygodniowy atak amerykański w Bagdadzie, w którym zginął irański generał Kasem Sulejmani - ogłosił we wtorek sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani, cytowany przez agencję Fars.

- Amerykanie powinni wiedzieć, że do tej pory w radzie dyskutowano o 13 scenariuszach zemsty. Nawet jeśli istnieje konsensus co do najsłabszego scenariusza, przeprowadzenie go może być historycznym koszmarem dla Amerykanów - zagroził we wtorek sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani, cytowany przez agencję Fars. "Męczennik Kasem Sulejmani jest potężniejszy teraz, gdy nie żyje" Ciało zabitego w... czytaj dalej »

Wcześniej, w poniedziałek wieczorem, prezydent Iranu Hasan Rowhani przestrzegł, że nikt nie powinien grozić jego narodowi. Odpowiadał na twitterowy wpis prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym zagroził on amerykańskim atakiem na dziesiątki celów w Iranie.

Irański MSZ: jesteśmy gotowi na powrót do uszanowania umowy

Według irańskiego wiceministra spraw zagranicznych Abbasa Arakcziego Iran "jest gotów na powrót do pełnego poszanowania" umowy nuklearnej zawartej w 2015 r. ze światowymi mocarstwami. Arakczi zamieścił wpis o tej treści na Twitterze, ale nie ujawnił żadnych informacji na temat ewentualnych warunków.

Wcześniej, w niedzielę, dwa dni po zabiciu przez siły USA w Bagdadzie generała Kasema Sulejmaniego władze Iranu ogłosiły, że nie będą już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej. USA wycofały się z tego porozumienia w maju 2018 roku. "Geopolityczne napięcia są na najwyższym poziomie w tym wieku" Sekretarz... czytaj dalej »

W oświadczeniu Iran zapowiedział, że nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie. Teheran zastrzegł wszelako, że będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Iran. Dodano, że władze Iranu są dalej otwarte na negocjacje z europejskimi partnerami.

Śmierć generała

Sulejmani, uważany za drugą najważniejszą osobę w Iranie po ajatollahu Alim Chameneim, i dowódca irackiej proirańskiej milicji Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis zostali zabici w nocy z czwartku na piątek na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie w ataku rakietowym sił USA. Atak został przeprowadzony przy użyciu dronów.

