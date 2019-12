Od blisko trzech lat nie mają rządu. Wznowili rozmowy

Foto: ENEX Video: APTN

"Ten wynik daje nam szansę na uszanowanie woli Brytyjczyków"

13.12 | Premier Boris Johnson, mimo że niektóre prognozy przedwyborcze wróżyły mu porażkę, zdecydowanie wygrał w swoim okręgu wyborczym i uzyskał mandat do Izby Gmin. – Na tym etapie wygląda na to, że konserwatywny rząd otrzymał potężny mandat, by dokonać brexitu i zjednoczyć naród – powiedział lider Partii Konserwatywnej.

»