Irański atak na bazy z amerykańskimi żołnierzami. Trump wygłosi oświadczenie

"Potępiam irańskie ataki rakietowe na siły USA i koalicji w Iraku. NATO wzywa Iran do powstrzymania się od dalszej przemocy. Sojusznicy nadal konsultują się i pozostają zaangażowani w naszą misję szkoleniową w Iraku" - napisał w środę na Twitterze sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.



I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 8, 2020