"Straszne wieści z Bliskiego Wschodu". Samolot pasażerski spadł pod Teheranem, nikt nie przeżył

Samolot pasażerski Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się w środę rano, chwilę po starcie z lotniska Imama Chomeiniego w Teheranie. Łączność z maszyną została utracona po starcie. Na pokładzie znajdowało się, według źródeł ukraińskich, 176 osób. - Według informacji, które wciąż są uściślane, wszyscy pasażerowie tego rejsu i jego załoga zginęli - przekazał przedstawiciel MSZ Ukrainy Wasyl Kyryłycz. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar.

W środę rano pasażerski samolot Boeing 737 linii lotniczych Ukrainian International Airlines z ponad 170 osobami na pokładzie rozbił się pod lotniskiem w Teheranie. Samolot leciał do Kijowa. Łączność z maszyną została utracona po starcie.

"Za domami płonął samochód, zobaczyliśmy koła rozbitego samolotu" Usłyszałam głośny... czytaj dalej » - Po starcie z lotniska Imama Chomeiniego samolot spadł na ziemię pomiędzy miejscowościami Parand i Szahriar - poinformował w środę rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Iranu Reza Dżafarzadeh.

Rzecznik dodał, że na miejscu katastrofy pracują eksperci i śledczy w związku ze wszczęciem dochodzenia.

Później premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk podał, że na pokładzie było prawdopodobnie 176 osób. "Na razie sprawdzamy liczbę obywateli Ukrainy, którzy znajdowali się na pokładzie. Według wstępnych danych zarejestrowanych było 167 pasażerów oraz dziewięciu członków załogi" - napisał na Facebooku szef rządu w Kijowie. Ukraińska ambasada w Iraku podała natomiast, że bilety na rejs kupiło 168 osób.

Irańska telewizja twierdzi, że 32 pasażerów stanowili obcokrajowcy.

MSZ Ukrainy: zginęli wszyscy na pokładzie

Początkowo była nadzieja, że nie wszyscy zginęli.

- Samolot się pali, ale wysłaliśmy jednostki ratunkowe i może uda się uratować część pasażerów - mówił krótko po katastrofie przewodniczący irańskich służb ratunkowych Pirhossein Koulivand. Potem irańska państwowa telewizja przekazała jednak, że zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Czerwony Półksiężyc również poinformował, że nie ma żadnych szans na znalezienie żywych pasażerów Boeinga 737.

Katastrofa ukraińskiego samolotu pod Teheranem Fot. Abedin Taherkenareh/EPA/PAP

Informację o śmierci wszystkich pasażerów i członków załogi potwierdziło następnie ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- Według wstępnych informacji przedstawiciela linii lotniczych Ukraine International Airlines 8 stycznia, po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Teheran-Imam Khomeini, samolot pasażerski linii UIA spadł niedaleko od lotniska - powiedział przedstawiciel MSZ Wasyl Kyryłycz, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. - Według informacji, które wciąż są uściślane, pasażerowie tego rejsu i jego załoga zginęli - oświadczył.

Jak podaje Reuters, Ukraina jest gotowa wysłać do Iranu samoloty po ciała ofiar katastrofy.

Kondolencje od prezydenta

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał kondolencje rodzinom ofiar katastrofy samolotu.

"Straszne wieści z Bliskiego Wschodu. Dziś rano po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Teheran-Imam Khomeini rozbił się samolot Międzynarodowych Linii Lotniczych (UIA) Ukrainy, który spadł na ziemię niedaleko od lotniska. Według wstępnych informacji wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi zginęli" - napisał w serwisie Telegram szef państwa.



"Nasza ambasada sprawdza informacje o okolicznościach tragedii i uściśla listy ofiar. Moje szczere kondolencje rodzinom i bliskim wszystkich pasażerów i członków załogi" - oświadczył Zełenski.

"Rozbił się niedaleko lotniska w Teheranie"

Przyczyną tragedii mogły być problemy techniczne maszyny, które pojawiły się chwilę po starcie samolotu z irańskiego lotniska - podał Reuters. Ich natura nie jest jeszcze znana.

Irańskie media, powołując się na służby kontroli lotów tego kraju, twierdzą, że pilot nie sygnalizował zagrożenia. Ukraińska ambasada w Teheranie oświadczyła, że katastrofa "nie została spowodowana przez terrorystów".

"Ukraiński samolot transportujący 180 pasażerów rozbił się niedaleko lotniska Imama Chomeiniego w Teheranie" - poinformował korespondent BBC w Iranie Ali Hashem i zamieścił na Twitterze nagranie, które ma przedstawiać moment tuż przed katastrofą maszyny.



