"Piąty i ostatni krok". Iran zapowiada, że będzie wzbogacał uran bez ograniczeń

Iran będzie kontynuował wzbogacanie uranu, nie stosując się już do ograniczeń wynikających z porozumienia nuklearnego - podała w niedzielę irańska państwowa telewizja, cytując oświadczenie administracji prezydenta Hasana Rowhaniego.

To reakcja na przeprowadzony w nocy z czwartku na piątek przez USA atak w Bagdadzie, w którym zginął dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al-Kuds generał Kasem Sulejmani.

"Przed Iranem nie ma już żadnych ograniczeń"

Iran: możemy wzbogacać uran do każdego poziomu Irańska Agencja... czytaj dalej » W przywołanym przez telewizję oświadczeniu - które omawia Associated Press - zapowiedziano, że Iran nie będzie przestrzegał ograniczeń dotyczących wzbogacania uranu, ilości magazynowanego wzbogaconego uranu, a także badań i rozwoju w tej dziedzinie.



"Rząd Iranu w oświadczeniu ogłosił swój piąty i ostatni krok na drodze ograniczania irańskich zobowiązań, wynikających z JCPOA (porozumienia nuklearnego)" - poinformowała państwowa telewizja. "Przed Iranem nie ma już żadnych ograniczeń operacyjnych" - dodano.



Agencja Reutera pisze, że w cytowanym przez telewizję oświadczeniu wskazano, że poziom wzbogacania uranu, liczba wirówek i badania będą teraz zależeć od technicznych potrzeb kraju. "Iran będzie kontynuował wzbogacanie uranu bez ograniczeń, wychodząc z technicznych potrzeb" - podkreślono w oświadczeniu.

W oświadczeniu zaznaczono, że Iran będzie utrzymywał współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) i decyzja może być cofnięta, jeśli USA zniosą sankcje nałożone na Teheran. Dodano, że Iran jest też otwarty na negocjacje z europejskimi partnerami.

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

Iran "może wzbogacić uran do każdego poziomu"

Iran w 2015 roku zawarł międzynarodowe porozumienie nuklearne ze światowymi mocarstwami - USA (w 2018 roku jednostronnie się wycofały), Rosją, Chinami, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami i Unią Europejską. Teheran zobowiązał się do niewzbogacania uranu powyżej poziomu 3,67 procent. W reakcji na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia Iran kilkukrotnie przekraczał ustalony limit. W listopadzie 2019 roku szef irańskiego programu nuklearnego Ali Akbar Salehi ogłosił, że kraj wzbogaca uran do 5 procent.

Rzecznik Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI) powiedział wtedy, że Iran jest w stanie wzbogacić uran do każdego poziomu.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20 procent, a dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 procent, koniecznego do produkcji bomby atomowej.

Źródło: PAP Irański program nuklearny