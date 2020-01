Irakijczycy nie kończą oblężenia ambasady. Amerykańscy żołnierze użyli gazu łzawiącego

Amerykańscy żołnierze użyli w środę gazu łzawiącego przeciwko protestującym przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. W stolicy Iraku drugi dzień trwają manifestacje przeciw nalotom wojsk USA na cele związane z szyicką milicją Kataib Hezbollah.

Dziesiątki manifestantów spędziły noc sylwestrową przed budynkiem ambasady USA w Bagdadzie, stolicy Iraku, w rozstawionych tam namiotach. Od środy rano na miejsce zaczęli przybywać kolejni demonstranci. W prowizorycznym obozowisku pojawiły się zapasy żywności, sprzęt do gotowania i materace, co może sugerować, że akcja protestacyjna nie zakończy się szybko.

W środę przed południem, podobnie jak dzień wcześniej, przeciwnicy amerykańskiej armii wdarli się na teren kompleksu ambasady, po czym zniszczyli recepcję, gdzie wzniecili ogień i powybijali wiele szyb w oknach. Próbowali sforsować także drugą bramę wjazdową na teren ambasady, którą także podpalili.

W obliczu trudnej do opanowania sytuacji amerykańscy żołnierze strzegący budynku użyli przeciw demonstrantom gazu łzawiącego i granatów ogłuszających. Jak pisze agencja AP, do akcji, podobnie jak dzień wcześniej, nie włączały się irackie służby bezpieczeństwa. Agencja Reutera pisze, że na miejscu wydarzeń pojawili się jedynie oficerowie armii irackiej, którzy próbowali namówić protestujących do rozejścia się.

Do wycofania się z terenu ambasady wezwały też bez skutku demonstrantów Ludowe Siły Mobilizacyjne (PMF), koalicja milicji, w skład której wchodzi Kataib Hezbollah.

Źródło: PAP/EPA/AHMED JALIL Na terenie kompleksu ambasady wzniecono ogień

We wtorek demonstranci wyłamali boczną bramę, a kilkudziesięciu uczestników protestu, z których część miała na sobie mundury milicji, weszło na teren ambasady i zatrzymało się ok. 200 metrów od jej głównego budynku. Jak podawała AP, na dachu budynku widać było sześciu amerykańskich żołnierzy z bronią wycelowaną w manifestantów. W trakcie protestów ewakuowani zostali ambasador USA i inni pracownicy placówki.

Reakcja na ogłoszenie Pentagonu

Protesty przed amerykańską ambasadą w Bagdadzie rozpoczęły się po niedzielnej informacji Pentagonu, który podał, że amerykańskie siły przeprowadziły naloty na związane z Kataib Hezbollah cele w Iraku i w Syrii. USA uważają, że Kataib Hezbollah stoi między innymi za piątkowym atakiem rakietowym na bazę wojskową w pobliżu miasta Kirkuk na północy Iraku. Zginął w nim cywilny pracownik amerykańskiej misji wojskowej, a sześć osób zostało rannych. W atakach lotnictwa USA zginęło co najmniej 25 osób, a 55 zostało rannych.

W obawie przed dalszą eskalacją we wtorek do Iraku skierowano w trybie natychmiastowym 750 żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej stacjonującej w Fort Bragg.

Źródło: PAP/ Adam Ziemienowicz Podział religijno-etniczny Iraku