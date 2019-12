"Niezmywalny ślad na prezydenturze". Amerykańskie media o impeachmencie

Video: Fakty TVN

Komisja sformułowała zarzuty wobec Donalda Trumpa. "To...

Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów formalnie przyjęła dwa zarzuty wobec Donalda Trumpa, które teoretycznie mogą doprowadzić do usunięcia go z urzędu prezydenta. Demokraci zarzucają Trumpowi, że zablokował pomoc wojskową dla Ukrainy, by w ten sposób zmusić Kijów do śledztwa wymierzonego w jego politycznego przeciwnika.

