"Wypowiadacie otwartą wojnę amerykańskiej demokracji". Trump oskarża oponentów

"Impeachment oznacza bezprecedensowe i niekonstytucyjne nadużycie władzy, nieporównywalne z niczym w liczącej dwa i pół wieku historii amerykańskiej legislatury" - napisał prezydent USA Donald Trump do demokratycznej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. List opublikowano we wtorek, w przeddzień zaplanowanego kluczowego głosowania w Izbie Reprezentantów w sprawie impeachmentu. "Patrzycie na demokrację jak na wroga!" - napisał prezydent do polityków Partii Demokratycznej.

Donald Trump w liście do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi skierował pod adresem demokratów wiele oskarżeń. Biały Dom opublikował list, kiedy kongresmeni zebrali się, aby ustalić zasady debaty przed środowym głosowaniem w sprawie impeachmentu prezydenta USA.

LIST DONALDA TRUMPA DO NANCY PELOSI (język angielski)

Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO Prezydent USA Donald Trump napisał list do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi

"Wypowiadacie otwartą wojnę amerykańskiej demokracji"

Sześciostronicowy list Donalda Trumpa do Nancy Pelosi zawiera stanowisko prezydenta w sprawie impeachmentu, już wcześniej wielokrotnie określanego przez prezydenta jako "pozbawione podstaw polowanie na czarownice". Ocenie tej tym razem towarzyszą jednak wyjątkowo ostre sformułowania i oskarżenia pod adresem oponentów z Partii Demokratycznej.

Prezydent USA wyjaśnił, że jego list jest wyrazem "protestu przeciwko 'krucjacie' demokratów w Izbie Reprezentantów". "Impeachment oznacza bezprecedensowe i niekonstytucyjne nadużycie władzy, nieporównywalne z niczym w liczącej dwa i pół wieku historii amerykańskiej legislatury" – wskazał.

Donald Trump zaatakował osobiście Nancy Pelosi, demokratycznych deputowanych do Izby Reprezentantów, swojego prawdopodobnego rywala w kolejnych wyborach prezydenckich Joe Bidena a nawet instytucje federalne, takie jak FBI.

Prezydent oskarżył przewodniczącą Izby Reprezentantów, że "z trudem ukrywa nienawiść" do niego. "Procedując wasz nieważny impeachment, gwałcicie wasze przysięgi, naruszacie wierność konstytucji, wypowiadacie otwartą wojnę amerykańskiej demokracji" - napisał Donald Trump pod adresem polityków Partii Demokratycznej.

"Wszyscy wiedzą, z panią włącznie, co naprawdę się dzieje. Wasza kandydatka (Hillary Clinton - red.) przegrała z kretesem w 2016 roku i do dziś pani i pani partia nie podnieśliście się z tej porażki" – ocenił prezydent USA. "Nie chcecie i nie umiecie zaakceptować werdyktu, jaki zapadł przy urnach w czasie wielkich wyborów w 2016 roku. Dlatego spędziliście trzy lata, próbując wywrócić wolę narodu amerykańskiego i unieważnić jego głosy. Patrzycie na demokrację jak na wroga!" - dodał.

"To wy ingerujecie w wybory w USA"

Donald Trump wskazał, że Nancy Pelosi sama przyznała publicznie, iż jej partia przygotowywała impeachment dwa i pół roku przed rozmową, którą odbył z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a która stała się podstawą do wszczęcia obecnej procedury.

"Chciałbym móc przestać nazywać pani partię Leniwymi Demokratami. Niestety, nie wiem, czy dacie mi szansę. Po trzech latach niesprawiedliwego dochodzenia, mimo wydanych 45 milionów dolarów, 18 wściekłych demokratycznych prokuratorów, całej siły FBI (…) nie znaleźliście nic" – napisał Donald Trump.

"To wy ingerujecie w wybory w USA. To wy wywracacie amerykańską demokrację. To wy blokujecie sprawiedliwość. To wy przynosicie ból i cierpienie naszej republice dla własnych, samolubnych, politycznych celów" – oskarżył.

Zarzucił swym oponentom, że w wyniku "politycznej kalkulacji" przygotowali próbę "wrobienia i zniesławienia niewinnej osoby".

"Każdy członek Kongresu, który - wbrew prawdzie, faktom, dowodom i podstawom prawnym – głosuje za impeachmentem, pokazuje, jak głęboko znieważa wyborców i jak mocno brzydzi się amerykańskim porządkiem konstytucyjnym" – napisał Donald Trump.

Na koniec wyjaśnił, że pisze ten list, by kiedy ludzie "za sto lat zwrócą uwagę na tę sprawę", wyciągnęli z niej nauki tak, żeby "już nigdy nie przydarzyło to się innemu prezydentowi".

Demokraci chcą impeachmentu Trumpa

Agencja Associated Press pisze, że w Izbie Reprezentantów demokraci mają wystarczającą przewagę, aby przegłosować wniosek o impeachment, nawet jeśli kilku polityków głosowałoby przeciwko. Do uchwalenia wniosku wystarczy zwykła większość głosów.

W Senacie, gdzie republikanie mają większość w stosunku 53:45, musiałby się odbyć proces, podczas którego wydelegowani demokratyczni kongresmeni przedstawiliby zarzuty przeciwko prezydentowi i ich uzasadnienie.

Aby przegłosować wniosek o impeachment potrzebna tam będzie kwalifikowana większość 2/3 głosów. Oznaczałoby to, że około 20 republikańskich senatorów musiałoby głosować za impeachmentem, co jak zgodnie podkreślają obserwatorzy - wydaje się bardzo mało prawdopodobne.

Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell zasygnalizował już, że nie zezwoli na rozszerzenie podczas procesu postępowania dowodowego, które pozwoliłoby ustalić dodatkowe fakty przemawiające na niekorzyść prezydenta.

Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz Procedura impeachmentu prezydenta USA