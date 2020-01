Francuzi znów na ulicach. "Ludzie muszą się zastanowić, w jakim społeczeństwie chcą żyć"

Francuzi znów na ulicach. W sobotę przeciwnicy planowanej reformy systemu emerytalnego starli się w Paryżu z policją, która użyła wobec nich gazu łzawiącego. Trwający nad Sekwaną strajk jest najdłuższym od ponad 50 lat.

Służby użyły gazu łzawiącego w czasie protestów w okolicach Bastylii i na dworcu Gare de l'Est po tym, gdy demonstranci, do których dołączyły "żółte kamizelki", próbowali wejść na teren stacji.

- Ludzie muszą się zastanowić, w jakim społeczeństwie chcą żyć. Bez względu na to, czy masz 20, 30, 40 czy 50 lat, pewnego dnia przejdziesz na emeryturę - powiedział agencji Reutera jeden z demonstrantów. Jego zdaniem jeżeli reforma emerytalna prezydenta Emmanuela Macrona zostanie wdrożona, "będzie to katastrofa społeczna".



Protesty we Francji przeciwko rządowym planom ujednolicenia i uproszczenia systemów emerytalnych trwają od 31 dni. Jest to najdłuższy strajk w tym kraju od 1968 roku.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Demonstracje w Paryżu przeciwko reformie emerytalnej

Kontrowersyjna reforma Macrona

Protestują, ale rząd nie odpuszcza. Premier chce przeprowadzić reformę "do końca" "Jestem... czytaj dalej » Reforma, którą przygotowuje rząd prezydenta Emmanuela Macrona, ma zlikwidować wszelkie specjalne systemy, pozwalające na wcześniejsze odejście na emeryturę. Ogólnokrajowa akcja strajkowa przeciw tym planom sparaliżowała transport, doprowadziła do zamknięcia szkół i wyprowadziła na ulice ponad pół miliona ludzi.



Macron chce podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 lat, gdyż uważa, że dotychczasowy system jest zbyt kosztowny. Pod wpływem protestów rząd pozostawił jednak niezmieniony minimalny wiek przejścia na emeryturę, ale - chcąc zachęcić Francuzów do dłuższej pracy - ustalił tzw. preferowany wiek przejścia na emeryturę na 64 lata.



Związki zawodowe twierdzą, że reforma emerytalna jest częścią prezydenckich planów, polegających na zniesieniu ciężko wywalczonych praw pracowniczych i chcą zachować system, który pozwala niektórym pracownikom przejść na emeryturę już w wieku 50 lat.

Oddolny ruch "żółtych kamizelek" rozpoczął w listopadzie 2018 roku protesty najpierw przeciwko podatkowi paliwowemu, a później przeciwko reformom społecznym i gospodarczym rządu prezydenta Macrona.



Kolejna duża demonstracja pracowników francuskiego transportu jest planowana na 9 stycznia.

Źródło: PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Starcia demonstrantów z policją w Paryżu