"Tu nie Rosja, dowodzimy sami"

Video: tvn24

Kaznodzieja bez rąk i nóg

26.09 | Ten mężczyzna jest prawdziwym posłańcem dobrej nowiny. Nazywa się Nick Vujicić i całym sobą pokazuje, że nie ma takich ograniczeń, których człowiek nie jest w stanie pokonać. Nie ma ani rąk, ani nóg, za to ogromną wolę. I nie przestaje zadziwiać, bo robi wszystko to co pełnosprawni, a nawet nieco więcej.

»