Chińczycy wypuszczają w niedzielę na wolność wszystkie prostytutki

Akcja hiszpańskiej policji. Rozbito gang zmuszający kobiety do prostytucji

Video: Policia Nacional

27.11 | Hiszpańska policja rozbiła we wtorek gang, który zmuszał kobiety do nierządu. Do popołudnia ujęto na wschodzie kraju ponad 30 członków grupy przestępczej.

