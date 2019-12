Lekcje od oficera GRU. Media ujawniły tożsamość wydalonego rosyjskiego dyplomaty

Jednym z rosyjskich dyplomatów, wydalonych na początku grudnia z Niemiec, jest oficer wywiadu wojskowego GRU - ujawniły niemiecki tabloid "Bild" i międzynarodowa grupa śledcza Bellingcat. Zgrzyt dyplomatyczny między obydwoma państwami nastąpił w związku z zabójstwem w Berlinie czeczeńskiego bojownika Zelimchana Changoszwilego. Niemcy podkreślały, że Rosja odmawia współpracy w wyjaśnianiu zbrodni.

Jewgienij Sucki, zastępca głównego attache wojskowego i oficer wywiadu wojskowego GRU, zdaniem niemieckiego "Bilda" i międzynarodowej grupy śledczej Bellingcat, był jednym z dwóch dyplomatów z ambasady Rosji w Berlinie wydalonych z Niemiec. Tożsamość drugiego dotąd nie została ujawniona.

Decyzja niemieckiego MSZ o wydaleniu dyplomatów związana była z zabójstwem w sierpniu w stolicy Niemiec obywatela Gruzji, czeczeńskiego bojownika Zelimchana Changoszwilego.

Próba "infiltrowania" CDU

Jak podał we wtorek "Bild", niemieckie służby wywiadowcze zainteresowały się działalnością 35-letniego Suckiego już w lipcu tego roku.

Powodem były podejrzenia, że Rosjanin próbuje namawiać niemieckich polityków do lobbowania na rzecz rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Według doniesień dziennika, Sucki co najmniej trzykrotnie spotkał się z działaczem rządzącej CDU Salahdinem Kobanem, współpracownikiem posła tego ugrupowania Joachima Pfeiffera, zwolennika projektu Nord Stream.

Co wiadomo o Jewgieniju Suckim?

Dziennikarz polityczny "Bilda" Julian Roepcke, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia Suckiego, napisał, że udzielał on lekcji dzieciom dyplomatów w szkole przy ambasadzie rosyjskiej w Berlinie. Jak zauważył, informacje o tym zniknęły ze strony internetowej ambasady Rosji po wydaleniu dyplomatów.

"Zapomnieli jednak usunąć jego zdjęcia" - podkreślił Roepcke.



After he was extradited from Germany, the Russian Embassy deleted an article about one of his lectures.

But they forgot to delete the pictures used in the article ...#ShitHappenspic.twitter.com/uJS28AWe2m — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 16 grudnia 2019

"Bild" podał, że Sucki urodził się w 1984 roku w mieście Gukowo w obwodzie rostowskim, w pobliżu granicy Rosji z Ukrainą. W 2005 roku, w wieku 21 lat miał wyjechać do Moskwy, gdzie studiował na uniwersytecie górniczym. "Na uczelni poznał swoją przyszłą żonę Żannę, później oboje zostali zwerbowani przez rosyjski wywiad wojskowy GRU" - przekazał niemiecki dziennik.

Decyzja niemieckiego MSZ

4 grudnia MSZ Niemiec poinformowało, że dwaj dyplomaci z ambasady Rosji w Berlinie zostali uznani za osoby niepożądane. Resort przyznał, że podjął tę decyzję w związku z zabójstwem w sierpniu w Berlinie obywatela Gruzji, czeczeńskiego bojownika Zelimchana Changoszwilego.

"Tym krokiem rząd federalny reaguje na fakt, że władze rosyjskie, pomimo powtarzających się na wysokim szczeblu i stanowczych żądań, nie współdziałały wystarczająco w śledztwie w sprawie zabójstwa Tornike K. w berlińskim Tiergarten w dniu 23 sierpnia 2019 roku" - podał resort.

Pojawiające się w komunikacie imię Tornike i inicjały K. to dane paszportowe, którymi Changoszwili posługiwał się w Gruzji, dokąd wrócił po drugiej wojnie czeczeńskiej. Rosyjski portal Meduza napisał wcześniej, że mężczyzna wpisał do dokumentu nazwisko matki, Kawtaraszwile.

Zabójstwo w Berlinie

23 sierpnia Changoszwili został zaatakowany w drodze do meczetu. Sprawca podjechał do niego na rowerze i wystrzelił z pistoletu Glock.

Na początku grudnia grupa Bellingcat, rosyjski portal The Insider i niemiecki tygodnik "Der Spiegel" poinformowały, że zabójcą Czeczena jest Rosjanin Wadim Krasikow, który wcześniej służył w jednostce specjalnej rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa i mógł brać udział w co najmniej dwóch zabójstwach na zlecenie. W Berlinie Krasikow miał posługiwać się paszportem na nazwisko Wadima Sokołowa.

Changoszwili uczestniczył w drugiej wojnie czeczeńskiej (1999-2009) po stronie czeczeńskich separatystów. W latach 2001-2005 był jednym z dowódców polowych. W Rosji w 2002 roku został oskarżony o terroryzm.

W 2015 roku w stolicy Gruzji, Tbilisi, Changoszwilego próbowali zabić nieznani sprawcy. W obawie o życie mężczyzna, wraz z rodziną, wyjechał na Ukrainę, a następnie do Niemiec.

