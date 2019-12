"Apelujemy, byście wypełnili przysięgę". Wezwanie opozycji do służb

W apelu do białoruskiej milicji, wojska i KGB przedstawiciele opozycji wezwali funkcjonariuszy, by nie stosowali siły wobec uczestników pokojowych protestów. "Pamiętajcie, że jesteśmy jednym narodem. Naszą jedyną ojczyzną jest Białoruś" - napisali opozycjoniści. 20 grudnia w Petersburgu mają się odbyć kolejne rozmowy prezydentów Białorusi i Rosji w sprawie tak zwanej pogłębionej integracji. Tego dnia, a także dzień później białoruska opozycja planuje zorganizować demonstracje w obronie niepodległości.

Opozycjoniści z komitetu organizacyjnego kampanii "W obronie niepodległości" zwrócili się do członków struktur siłowych, by w czasie akcji protestu przeciwko integracji z Rosją nie rozpędzali uczestników, nie zatrzymywali ich i nie uczestniczyli w prowokacjach, by obywatele mogli realizować swoje konstytucyjne prawa.

"Apelujemy, byście wypełnili swoją przysięgę"

Autorzy apelu, o którym informuje w środę białoruski portal TUT, przypomnieli, że funkcjonariusze składali przysięgę wierności narodowi białoruskiemu i obiecali bronić niepodległości i integralności terytorialnej Białorusi.

"Wierzymy, że nie były to dla was puste słowa, dlatego apelujemy, byście wypełnili swoją przysięgę" - napisali aktywiści. "Za naszymi plecami Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka prowadzą negocjacje o "pogłębieniu integracji", które mogą zakończyć się wchłonięciem państwa białoruskiego przez Rosję" - dodali.

Według nich "aneksja" Białorusi będzie oznaczać, że przedstawiciele struktur siłowych zostaną zmuszeni do walki z białoruskimi patriotami albo będą wysłani na służbę w dalekich zakątkach Rosji i skierowani do walki w Donbasie, Syrii i innych regionach świata, by ginąć za "imperialne interesy Rosji".

"Pogłębiona integracja" Białorusi z Rosją

20 grudnia w Petersburgu mają się odbyć kolejne rozmowy prezydentów Białorusi i Rosji w sprawie tak zwanej pogłębionej integracji. Tego dnia, a także dzień później białoruska opozycja planuje zorganizować demonstracje w obronie niepodległości i przeciwko integracji z Rosją.

Od grudnia 2018 roku Moskwa otwarcie naciska na "pogłębianie integracji" z Białorusią i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie dla tego kraju od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 roku, które przewidują między innymi utworzenie wspólnych instytucji państwowych. Oba kraje we wrześniu parafowały wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony.

Według deklaracji władz białoruskich w obecnych negocjacjach nie ma mowy o integracji politycznej, a tylko o sprawach gospodarczych. Treść programu integracji nie została podana do wiadomości publicznej.

