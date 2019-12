Betlejem podzielone, pielgrzymi świętują razem. "Przyjechali, by przeżywać tę noc"

Miasto jest zupełnie inne. Wygląda na to, że przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Wszyscy przyjechali, by razem przeżywać tę noc - mówiła turystka, która w wigilijny wieczór świętowała przy Bazylice Narodzenia Pańskiego. To właśnie w tym miejscu według tradycji narodził się Jezus.

W noc wigilijną na Placu Bożego Narodzenia zebrały się setki turystów, pielgrzymów oraz mieszkańców Betlejem.

Pasterka w bazylice Świętego Piotra. Przewodniczył papież Franciszek Papież Franciszek... czytaj dalej » Wierni celebrowali święta przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego, stojącą w miejscu, gdzie według chrześcijańskiej tradycji narodził się Jezus. O północy w bazylice mszę odprawił administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy arcybiskup Pierbattista Pizzaballa.

- Miasto jest zupełnie inne. Wygląda na to, że przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Spotkałam już turystów z Europy i Afryki. Wszyscy przyjechali tu, by razem przeżywać tę noc - mówiła turystka z Kanady. Jak dodała, "obchodzenie Świąt tutaj przypomina trochę Nowy Rok. Zbieramy się na placu, by być tej nocy razem".

- Przebywanie w Betlejem w czasie Świąt Bożego Narodzenia jest wyjątkowe. To bardzo stare, historyczne miasto, które znaczy bardzo wiele dla wielu różnych religii - chrześcijan, katolików i ludzi z całego świata. Są tutaj wszyscy z powodu Świąt. To czas wielkiej radości - powiedział student z Teksasu Daniel Naiem.

Źródło: PAP/EPA/MUSSA ISSA QAWASMA Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa w czasie nabożeństwa wigilijnego w Bazylice Narodzenia Pańskiego

Tysiące pielgrzymów na Świętach w Betlejem

Większość Betlejem znajduje się obecnie na kontrolowanym przez Palestyńczyków Zachodnim Brzegu. Miasto narodzenia Chrystusa, mimo że znajduje się niedaleko Jerozolimy, jest od niej oddzielone zaporą postawioną przez władze Izrael.

Mur przebiegający przez miasto przypomina o skomplikowanych politycznych realiach w regionie.

Niemniej, ilość zagranicznych turystów odwiedzających Zachodni Brzeg wzrosła w 2019 roku do 3,5 miliona z 3 milionów w roku ubiegłym. Jak podała minister turystyki Palestyny Rula Maaya, około 15 tysięcy pielgrzymów zostanie w Betlejem na Święta.

Źródło: PAP/EPA/ABED AL HASHLAMOUN Ogrodzenie oddzielające Betlejem od Jerozolimy przypomina o trudnych relacjach politycznych w regionie