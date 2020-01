Trump i Netanjahu rozmawiali o "krytycznych kwestiach"

Foto: Flickr (CC BY 2.0)/White House Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2020], tvn24

Irańczycy oddają hołd generałowi Sulejmaniemu

6.01 | Kasem Sulejmani, który był uważany za drugą najważniejszą osobę w Iranie po Chameneim, i dowódca irackiej proirańskiej milicji Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis w nocy z czwartku na piątek zostali zabici na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów.

